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Ребров: Уверен, что сборная Украины покажет свое лицо на Евро-2024

Национальная сборная Украины

Наставник "сине-желтых" уверен, что национальная команда достойно выступит на турнире

Ребров: Уверен, что сборная Украины покажет свое лицо на Евро-2024

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, чего он ожидает от национальной команды на чемпионате Европы 2024 года.

"Все что мы делаем - для наших защитников. Мы очень им благодарны. Очень рад, что наши игроки вышли на Евро и смогли подарить эмоции украинцам.

Уверен, что мы покажем свое лицо на турнире", - сказал Ребров.

Напомним, сборная Украины сыграет в группе Е с Румынией, Словакией и Бельгией.

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Источник:
Telegram-канал УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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