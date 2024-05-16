Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров: Уверен, что сборная Украины покажет свое лицо на Евро-2024
Наставник "сине-желтых" уверен, что национальная команда достойно выступит на турнире
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, чего он ожидает от национальной команды на чемпионате Европы 2024 года.
"Все что мы делаем - для наших защитников. Мы очень им благодарны. Очень рад, что наши игроки вышли на Евро и смогли подарить эмоции украинцам.
Уверен, что мы покажем свое лицо на турнире", - сказал Ребров.
Напомним, сборная Украины сыграет в группе Е с Румынией, Словакией и Бельгией.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Telegram-канал УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка за звание абсолютного чемпиона
- Почеттино: Очень рад этим трем очкам. Они ставят нас в очень выгодную позицию перед последним туром
- Воспитанник Челси отправил Мудрика в нокаут. Почеттино был вынужден заменить украинца
- Ребров: Состав на Евро-2024? Всегда есть вопросы, они остаются
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн