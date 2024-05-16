Ребров: Уверен, что сборная Украины покажет свое лицо на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, чего он ожидает от национальной команды на чемпионате Европы 2024 года.

"Все что мы делаем - для наших защитников. Мы очень им благодарны. Очень рад, что наши игроки вышли на Евро и смогли подарить эмоции украинцам.

Уверен, что мы покажем свое лицо на турнире", - сказал Ребров.