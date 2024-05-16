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Ребров: Мудрик - патриот Украины. В футболке сборной он думает только о победе
Тренер говорит, что Мудрик очень помог команде в последних матчах
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Главный тренер
- На какой результат вы будете настраивать футболистов перед Евро? Есть ли разговор, скажем, о выходе в финал?
- Для меня важно, чтобы все члены команды фокусировались на конкретной встрече. Мы заслужили это место на Евро. И поэтому перед каждой встречей должны ставить себе задачу выиграть матч.
Далее посмотрим. Не надо сразу же после первого матча думать о раскладах. Когда придет второе, будем думать о втором. Поэтому сейчас надо через товарищеские встречи спокойно и сконцентрировано подготовиться к старту.
- Сборная Украины будет одной из самых молодых на этом чемпионате Европы. Это преимущество или недостаток?
Я люблю работать с молодыми игроками, они выходят на поле с реальным желанием. Однако команде без опытных игроков очень сложно. Молодой игрок - это о нестабильности.
Опытные игроки помогают молодым. В боксе, например, все зависит только от тебя, а в футболе у тебя рядом есть партнер, который готов помочь. Успешные команды - это команды, в которых есть баланс между опытными и молодыми игроками.
- Кейс Михаила Мудрика - хорошая иллюстрация. Он приедет в сборную после очень неровного сезона в "Челси". Как мотивировать таких людей?
- Когда футболисты приезжают в лагерь сборной, то забывают о своих клубах. Проблемы в клубах - проблемы клубов. Они есть почти у всех игроков.
Мудрик очень помог нам в последних матчах, несмотря на критику болельщиков. Он - патриот Украины. И выходя в футболке сборной, он никогда не будет думать о чем-то другом, как о победе.
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