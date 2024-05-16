Началась продажа билетов на товарищеский матч Молдова - Украина

УАФ объявила о старте продажей билетов на контрольный матч Молдова - Украина , который состоится 11 июня в Кишиневе на стадионе "Зимбру" и начнется в 19:00 по местному времени.

Билеты можно приобрести на сайте MTicket по ссылке.

Билеты для украинских болельщиков продаются на трибуну D, а именно - в секторы 17, 18, 19, 20 и 37, 38, 39, 40.

Цена билетов будет меняться в зависимости от этапа продажи, а именн 300, 400 и 500 лей (665, 887 и 1109 гривен).

Все болельщики должны пройти через системную верификацию болельщика при регистрации и покупке билетов.

Покупка билета(-ов) осуществляется только при наличии украинского загранпаспорта. Все билеты именные, при входе на стадион билет будет сверяться с документами, удостоверяющими личность.

Один болельщик может купить до четырех билетов.

Дети до семи лет могут пройти на игру бесплатно, но без выделения им отдельного места.