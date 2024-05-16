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С Мудриком и Миколенко. Ребров назвал состав Украины на сбор перед Евро-2024

Национальная сборная Украины
Обновлено

Окончательная заявка сборной Украины на Евро-2024 будет объявлена 7 июня

С Мудриком и Миколенко. Ребров назвал состав Украины на сбор перед Евро-2024

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

Новина українською

Главый тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав национальной команды на подготовительный сбор и товарищеские матчи перед Евро-2024.

Состав сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Александр Сваток (СК "Днепр-1" Днепр), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все - "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

Нападающие: Артем Довбик ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Дмитрий Ризнык, Даниил Сикан (оба - "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (все - "Динамо" Киев), Егор Ярмолюк ("Бренфорд", Англия).

Отметим, что сине-желтые начнут подготовку к финальному турниру 30 мая в немецком Нюрнберге.

В рамках этого сбора наша сборная сыграет с Германией (3 июня), Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня.)

Также отмечается, что окончательная заявка сборной Украины на Евро-2024 будет объявлена 7 июня.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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маматрахер228 (Киев)
16.05.2024 в 16:57
на Ярмолу вся надежда, как и всегда впрочем
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Комментарии 3
маматрахер228 (Киев)
16.05.2024 в 16:57
на Ярмолу вся надежда, как и всегда впрочем
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1
1
aleks68
16.05.2024 в 17:20
не смеши
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0
2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
16.05.2024 в 17:43
А що тобі алкаш не так ?
 
0
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