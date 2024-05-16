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С Мудриком и Миколенко. Ребров назвал состав Украины на сбор перед Евро-2024
Окончательная заявка сборной Украины на Евро-2024 будет объявлена 7 июня
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Главый тренер
Состав сборной Украины:
Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).
Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Александр Сваток (СК "Днепр-1" Днепр), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир).
Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все - "Шахтер" Донецк), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).
Нападающие: Артем Довбик ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).
Резервный список: Дмитрий Ризнык, Даниил Сикан (оба - "Шахтер" Донецк), Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (все - "Динамо" Киев), Егор Ярмолюк ("Бренфорд", Англия).
Отметим, что сине-желтые начнут подготовку к финальному турниру 30 мая в немецком Нюрнберге.
В рамках этого сбора наша сборная сыграет с Германией (3 июня), Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня.)
Также отмечается, что окончательная заявка сборной Украины на Евро-2024 будет объявлена 7 июня.
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