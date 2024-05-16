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Ребров: Когда я возглавил Динамо, у футболистов могла быть зарплата по 3 млн долларов в год
Поэтому важно было завоевать их доверие
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сравнил нюансы работы в клубе и национальной сборной.
- Десять лет назад вы возглавили "
- Меня часто спрашивают, что тяжелее: быть игроком или тренером? Я считаю, что тренером, потому что после свистка работа игрока заканчивается, и он идет домой, тогда как на тренере лежит анализ прошедшей игры и подготовка к той, которая будет.
Если в прошлом ты был игроком, этот опыт тебе особо не поможет, когда ты станешь тренером. Зато теперь помогает тот опыт, который я получил за эти десять лет. В первый год тренерства у меня была куча идей, не подтвержденных практикой.
Когда я возглавил "Динамо", где у футболистов могла быть зарплата по три миллиона долларов в год, важным было получить их доверие. Поэтому я сразу начал искать индивидуальный подход к каждому. Впоследствии их вера в меня дала результаты.
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