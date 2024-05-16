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Мудрик: Думаю, травма не помешает мне сыграть на Евро
Надеемся, вингер успеет восстановиться
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Вингер "Челси" Михаил Мудрик заявил, что травма, полученная им в перенесенном матче 34-го тура АПЛ против "Брайтона" (2:1), вероятно, не помешает ему сыграть на Евро-24.
На вопрос о Евро Мудрик ответил: "Думаю, что не помешает".
Напомним, что ранее Михаил писал, что
Тем не менее, вингер попал в состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024, которое стартует 14 июня.
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Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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