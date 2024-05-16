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Национальная сборная Украины

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Мудрик: Думаю, травма не помешает мне сыграть на Евро

Национальная сборная Украины

Надеемся, вингер успеет восстановиться

Мудрик: Думаю, травма не помешает мне сыграть на Евро

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Новина українською

Вингер "Челси" Михаил Мудрик заявил, что травма, полученная им в перенесенном матче 34-го тура АПЛ против "Брайтона" (2:1), вероятно, не помешает ему сыграть на Евро-24.

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На вопрос о Евро Мудрик ответил: "Думаю, что не помешает".

Напомним, что ранее Михаил писал, что клубный сезон для него завершен.

Тем не менее, вингер попал в состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024, которое стартует 14 июня.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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