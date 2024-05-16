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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ребров: В перерыве матча с Македонией сказал игрокам, что если они заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают, то это о многом говорит

Национальная сборная Украины

Тренер сборной Украины рассказал о своей системе мотивации игроков

Ребров: В перерыве матча с Македонией сказал игрокам, что если они заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают, то это о многом говорит

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о том, как он мотивирует команду в раздевалке.

- Как вы будете мотивировать футболистов, если первый тайм заканчивается 3:0 не в вашу пользу?

- Забегать в раздевалку с криками - не всегда нужная идея. Иногда стоит всего-навсего успокоить футболистов. Для этого тренеры должны быть психологически уравновешенными. У нас сейчас очень хорошая команда, но она должна выходить на поле и быть сбалансированной, показывать свой максимум.

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Мы проигрывали Македонии 0:2, а потом вышли и обыграли их 3:2. У нас тогда был очень тяжелый разговор в раздевалке, потому что игроки не просто не делали того, о чем мы договаривались, а вообще ничего не делали. И тогда я им сказал, что если они заявляют, что сейчас играют за Вооруженные силы Украины, а на поле ничего не делают, то это о многом говорит.

- Удовольствие от победы больше у тренера или у игрока?

- Когда получаешь результат как тренер, больше радуешься за самих игроков, ведь понимаешь, что ты помог им выиграть. Я быстро забываю о том, что было сегодня или вчера, и так же быстро начинаю подготовку к следующему матчу. Я не праздную победы очень долго.

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Источник:
Forbes
Опубликовал: Михаил Черныш
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