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Ребров: В перерыве матча с Македонией сказал игрокам, что если они заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают, то это о многом говорит
Тренер сборной Украины рассказал о своей системе мотивации игроков
Фото Павла Кубанова - УАФ
Главный тренер
- Как вы будете мотивировать футболистов, если первый тайм заканчивается 3:0 не в вашу пользу?
- Забегать в раздевалку с криками - не всегда нужная идея. Иногда стоит всего-навсего успокоить футболистов. Для этого тренеры должны быть психологически уравновешенными. У нас сейчас очень хорошая команда, но она должна выходить на поле и быть сбалансированной, показывать свой максимум.
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Мы проигрывали Македонии 0:2, а потом вышли и обыграли их 3:2. У нас тогда был очень тяжелый разговор в раздевалке, потому что игроки не просто не делали того, о чем мы договаривались, а вообще ничего не делали. И тогда я им сказал, что если они заявляют, что сейчас играют за Вооруженные силы Украины, а на поле ничего не делают, то это о многом говорит.
- Удовольствие от победы больше у тренера или у игрока?
- Когда получаешь результат как тренер, больше радуешься за самих игроков, ведь понимаешь, что ты помог им выиграть. Я быстро забываю о том, что было сегодня или вчера, и так же быстро начинаю подготовку к следующему матчу. Я не праздную победы очень долго.
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