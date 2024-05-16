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Ребров: У меня было много контрактов и запросов, но от возможности возглавить сборную я не мог отказаться
Хотя иногда тренеру не хватает ежедневной работы
Фото: УАФ
Главный тренер
- Где роль тренера больше - в клубе или в сборной?
- Для национальной сборной ключевое, чтобы игроки выходили на поле и сражались бок о бок за страну. У тренера минимально времени, чтобы что-то донести игрокам.
В клубе, где я каждый день проводил с футболистами, в конце сезона было видно, как хорошо они меня понимают даже тогда, когда я ничего им не говорю и ни о чем не напоминаю. Они уже делают это на поле.
Я не могу сказать, что роль тренера сильно отличается в сборной и клубе. Но тренировочный процесс - да. Для сборной он очень сокращен, а план подготовки постоянно меняется. И в пределах двух-трех тренировок ты должен вложить в игроков то, что делаешь на протяжении месяцев или даже лет работы.
- Насколько вам как профессионалу не хватает ежедневной работы?
- Мне ее действительно не хватает. Но когда поступило приглашение от сборной Украины, я не мог отказаться. У меня было много контрактов и запросов, от тех же Эмиратов (до назначения тренером сборной Ребров тренировал клуб "Аль-Айн" из ОАЭ. - прим), но всем ответил, что сейчас выбираю Украину.
Мне очень интересно работать с нашими ребятами. Первый год всегда сложный. Чтобы игроки лучше меня понимали нужно время, а его у нас нет. За этот короткий период, мы сделали очень много. За 11 игр мы проиграли только одну (Италии в сентябре 2023-го. - прим). И это - большое достижение.
Я видел лица игроков после нашей победы с Исландией. Было заметно, что они понимают, что они сделали очень много. Они даже не представляют, насколько много.
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