Ярмолюк: Если не поеду на Евро-2024 - не разочаруюсь, подожду следующего

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк прокомментировал возможный вызов в сборную Украины на Евро-2024.

- У меня была возможность сыграть. Помню этот момент, когда война началась. Петраков вызвал меня в расширенный список, уже говорили ехать во Львов. Но потом кто вернулся и меня обратно. Там кто-то болел, "Шахтер" не отпускал своих игроков, так меня вызвали. Но я так и не доехал до Львова.

– И что тогда было?

– Ничего, в Днепре сидел.

– Разочарование?

- Немножко да.

– Как тебе молодое поколение этой сборной?

- Мне нравится, что те же Бражко, Судаков уже играют в составе. Для меня это пример, что нет страха поехать и кому-то показать, играть.

– На твоей позиции играет очень много футболистов. Если Бражко и Степаненко снизу, то на восьмерке – Судаков, Малиновский, Пихаленок, Буяльский, Зинченко. Очень конкурентноспособная позиция.

– Очень. Но жду своего шанса. Вызовут – покажу все, что умею. Думаю, если буду на постоянной основе играть в "Брентфорде" – у меня будет какой-то шанс в сборной.

– Евро уже скоро. Как смотришь на эту перспективу? Можно ли заскочить?

- Если будет место – заскочу. Если нет – подожду следующего Евро. Если будет такая возможность, буду очень рад. Но если нет – не разочаруюсь, потому что понимаю, что это жизнь, не может быть все, как ты хочешь, – сказал Ярмолюк.

Накануне главный тренер национальной команды Сергей Ребров внес Ярмолюка в резервный список "сине-желтых" на сбор перед Евро-2024.