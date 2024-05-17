Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмолюк: Если не поеду на Евро-2024 - не разочаруюсь, подожду следующего
Украинский легионер высказался о возможном вызове в сборную
РБК
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк прокомментировал возможный вызов в сборную Украины на Евро-2024.
- У меня была возможность сыграть. Помню этот момент, когда война началась. Петраков вызвал меня в расширенный список, уже говорили ехать во Львов. Но потом кто вернулся и меня обратно. Там кто-то болел, "Шахтер" не отпускал своих игроков, так меня вызвали. Но я так и не доехал до Львова.
– И что тогда было?
– Ничего, в Днепре сидел.
– Разочарование?
- Немножко да.
– Как тебе молодое поколение этой сборной?
- Мне нравится, что те же Бражко, Судаков уже играют в составе. Для меня это пример, что нет страха поехать и кому-то показать, играть.
– На твоей позиции играет очень много футболистов. Если Бражко и Степаненко снизу, то на восьмерке – Судаков, Малиновский, Пихаленок, Буяльский, Зинченко. Очень конкурентноспособная позиция.
– Очень. Но жду своего шанса. Вызовут – покажу все, что умею. Думаю, если буду на постоянной основе играть в "Брентфорде" – у меня будет какой-то шанс в сборной.
– Евро уже скоро. Как смотришь на эту перспективу? Можно ли заскочить?
- Если будет место – заскочу. Если нет – подожду следующего Евро. Если будет такая возможность, буду очень рад. Но если нет – не разочаруюсь, потому что понимаю, что это жизнь, не может быть все, как ты хочешь, – сказал Ярмолюк.
Накануне главный тренер национальной команды Сергей Ребров внес Ярмолюка в резервный список "сине-желтых" на сбор перед Евро-2024.
Популярное сейчас
- Стал известен арбитр, которого задержали работники ТЦК в Одессе
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка за звание абсолютного чемпиона
- Мудрик завершил клубный сезон, Барселона отрывается от Жироны, а Бавария хочет оставить Тухеля. Главные новости за 16 мая
- Сергей Ребров посетил тренировку Руха
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО