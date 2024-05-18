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Яремчук: Довбик отлично выбирает позицию на поле, его отличает умение читать игру
Благодаря этому он так результативен
uaf.ua
Журналист Коэн ван Уйтванге (обозреватель Het Nieuwsblad) по запросу ТаТоТаке попросил Романа Яремчука назвать лучшие качества его конкурентов за место в основе сборной Украины на Евро-2024.
“Довбик пока один из лучших не только в своем клубе, но и в целом в Испании. Он действительно в порядке. Он отлично выбирает позицию на поле, его отличает умение читать игру. Благодаря этому он и забивает много голов.
У Сикана очень агрессивная манера игры, он умело прессингует, умеет добыть в борьбе мяч и затем сохранить его. Мне нравится, как он играет, считаю, что он вполне заслуженно забивает много мячей в чемпионате Украины.
Ванат также много забивает во внутренних соревнованиях, у него прекрасная левая нога. По-моему, он также может выполнять роль вингера.
У Реброва действительно интересный выбор, потому что он располагает нападающими с разными характеристиками”, - сказал Яремчук.
Сергей Ребров вызвал в сборную Украины на Евро-2024 Романа Яремчука, Артема Довбика и Владислава Ваната. Даниил Сикан находится в резервном списке.
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