Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сергей Ребров дал комментарий касательно Миколенко
Наставник сборной сообщил о перспективах защитника в подготовке к Евро
Фото Павла Кубанова - УАФ
В конце апреля украинский футболист "Эвертона" получил повреждение в дерби с "Ливерпулем". Виталию пришлось покинуть поле еще до перерыва. После МРТ стало известно, что у игрока разрыв голеностопа.
Позже журналист Игорь Цыганык сообщил, что экс-защитнику "Динамо" нужно определиться – операция или участие в континентальном первенстве. Во втором случае в любой момент ситуация может усложниться, а сроки восстановления продлятся.
Тренер сборной Украины заявил, что постоянно поддерживает связь с представителем АПЛ. Сергей Ребров надеется, что Виталий сможет тренироваться в общей группе уже 30 мая.
Популярное сейчас
- Динамо доказывает свой класс в матче с Кривбассом. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Зеленский: Мы хотим, чтобы война закончилась справедливым миром для нас, тогда как Запад хочет, чтобы война закончилась
- The Ring обновили рейтинг легкого веса, Ломаченко – лидер
- Сергей Ребров посетил тренировку Руха
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО