  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сергей Ребров дал комментарий касательно Миколенко
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сергей Ребров дал комментарий касательно Миколенко

Национальная сборная Украины
Обновлено

Наставник сборной сообщил о перспективах защитника в подготовке к Евро

Сергей Ребров дал комментарий касательно Миколенко

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

В конце апреля украинский футболист "Эвертона" получил повреждение в дерби с "Ливерпулем". Виталию пришлось покинуть поле еще до перерыва. После МРТ стало известно, что у игрока разрыв голеностопа.

Читайте также: С Мудриком и Миколенко. Ребров назвал состав Украины на сбор перед Евро-2024

Позже журналист Игорь Цыганык сообщил, что экс-защитнику "Динамо" нужно определиться – операция или участие в континентальном первенстве. Во втором случае в любой момент ситуация может усложниться, а сроки восстановления продлятся.

Тренер сборной Украины заявил, что постоянно поддерживает связь с представителем АПЛ. Сергей Ребров надеется, что Виталий сможет тренироваться в общей группе уже 30 мая.

По теме
yellow-arrow
Яремчук: Довбик отлично выбирает позицию на поле, его отличает умение читать игру
yellow-arrow
Попов - о Евро-2024: Как минимум, мы должны выйти из группы, а дальше уже ставить задачи от игры к игре
yellow-arrow
Ярмолюк: Если не поеду на Евро-2024 - не разочаруюсь, подожду следующего
Сергей Ребров Виталий Миколенко сборная Украины по футболу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости