Сергей Ребров дал комментарий касательно Миколенко

В конце апреля украинский футболист "Эвертона" получил повреждение в дерби с "Ливерпулем". Виталию пришлось покинуть поле еще до перерыва. После МРТ стало известно, что у игрока разрыв голеностопа.

Позже журналист Игорь Цыганык сообщил, что экс-защитнику "Динамо" нужно определиться – операция или участие в континентальном первенстве. Во втором случае в любой момент ситуация может усложниться, а сроки восстановления продлятся.

Тренер сборной Украины заявил, что постоянно поддерживает связь с представителем АПЛ. Сергей Ребров надеется, что Виталий сможет тренироваться в общей группе уже 30 мая.