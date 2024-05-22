Сборная Украины свой тренировочный сбор перед Евро-2024 проведет в Германии

Cборная Украины заключительный этап подготовки к финальной части чемпионата Евро-2024 начнет 30 мая в немецком городке Херцогенаурах, который известен тем, что там находится штаб-квартира Adidas.

В Херцогенаурахе одна группа подопечных Сергея Реброва прибудет из Украины транзитом через Польшу, другие игроки – из разных стран Европы, где выступают в тамошних чемпионатах.

Херцогенаурах находится в 26 километрах от Нюрнберга, где 3 июня национальная сборная Украины проведет первый из трех запланированных контрольных матчей – с немцами.

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По имеющейся информации, в расположение украинской сборной должны прибыть все футболисты, включенные Сергеем Ребровым в основной список. Что же до тех игроков, которые из-за травм в последнее время не были задействованы в своих клубах, то они будут проходить восстановление под опекой медперсонала сборной.

Напомним, что в группе Евро-2024 в Германии соперниками Сборной Украины будут сборные Румынии, Словакии и Бельгии.