Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины свой тренировочный сбор перед Евро-2024 проведет в Германии
Команда будет базироваться в городке Херцогенаурах
Фото: УАФ/ Автор - Павло Кубанов
В Херцогенаурахе одна группа подопечных Сергея Реброва прибудет из Украины транзитом через Польшу, другие игроки – из разных стран Европы, где выступают в тамошних чемпионатах.
Херцогенаурах находится в 26 километрах от Нюрнберга, где 3 июня национальная сборная Украины проведет первый из трех запланированных контрольных матчей – с немцами.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По имеющейся информации, в расположение украинской сборной должны прибыть все футболисты, включенные Сергеем Ребровым в основной список. Что же до тех игроков, которые из-за травм в последнее время не были задействованы в своих клубах, то они будут проходить восстановление под опекой медперсонала сборной.
Напомним, что в группе Евро-2024 в Германии соперниками Сборной Украины будут сборные Румынии, Словакии и Бельгии.
Популярное сейчас
- Супряга и еще два игрока покинут Динамо - Источник
- Максимов может уйти из Днепра-1: известна причина решения тренера
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Яремчук: Довбик отлично выбирает позицию на поле, его отличает умение читать игру
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО