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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Каждый игрок сборной Украины за выход на Евро-2024 получит по 30-40 тысяч евро премиальных

Национальная сборная Украины
Обновлено

УАФ ищет варианты, чтобы выплатить премиальные до начала финального турнира

Каждый игрок сборной Украины за выход на Евро-2024 получит по 30-40 тысяч евро премиальных

Фото: УАФ

Новина українською

Украинская Ассоциация футбола прилагает усилия, для того, чтобы футболисты, тренерский штаб, обслуживающий персонал получили обещанные премиальные за выход на Евро-2024 до 3 июня, когда сборная Украины проведет товарищеский матч с Германией.

По информации Sport.ua, каждый игрок должен получить по 30-40 тысяч евро, в зависимости от его вклада в успех сборной.

Напомним, что до старта Евро-2024 украинская сборная еще проведет спарринги также с Польшей и Молдовой.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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