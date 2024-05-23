Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каждый игрок сборной Украины за выход на Евро-2024 получит по 30-40 тысяч евро премиальных
УАФ ищет варианты, чтобы выплатить премиальные до начала финального турнира
Фото: УАФ
Украинская Ассоциация футбола прилагает усилия, для того, чтобы футболисты, тренерский штаб, обслуживающий персонал получили обещанные премиальные за выход на Евро-2024 до 3 июня, когда
По информации Sport.ua, каждый игрок должен получить по 30-40 тысяч евро, в зависимости от его вклада в успех сборной.
Напомним, что до старта Евро-2024 украинская сборная еще проведет спарринги также с Польшей и Молдовой.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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