Каждый игрок сборной Украины за выход на Евро-2024 получит по 30-40 тысяч евро премиальных

Украинская Ассоциация футбола прилагает усилия, для того, чтобы футболисты, тренерский штаб, обслуживающий персонал получили обещанные премиальные за выход на Евро-2024 до 3 июня, когда сборная Украины проведет товарищеский матч с Германией.

По информации Sport.ua, каждый игрок должен получить по 30-40 тысяч евро, в зависимости от его вклада в успех сборной.

Напомним, что до старта Евро-2024 украинская сборная еще проведет спарринги также с Польшей и Молдовой.