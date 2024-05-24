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Сборная Украины проведет встречу с болельщиками перед Евро-2024

Национальная сборная Украины

Мероприятие пройдет в Киеве

Сборная Украины проведет встречу с болельщиками перед Евро-2024

Фото: УАФ

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УАФ приглашает болельщиков на встречу с футболистами сборной Украины перед выездом команды на подготовку к чемпионату Европы-2024.

Событие пройдет 28 мая в киевском ТРЦ Blockbuster Mall, что находится по адресу проспект Степана Бандеры, 36. У болельщиков будет возможность взять автографы.

Начало мероприятия - в 18:30.

Напомним, что перед Евро-2024 команда Сергея Реброва проведет спарринги с Германией (3 июня), Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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