Национальная сборная Украины
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Сборная Украины проведет встречу с болельщиками перед Евро-2024
Мероприятие пройдет в Киеве
Фото: УАФ
УАФ приглашает болельщиков на встречу с футболистами сборной Украины перед выездом команды на подготовку к чемпионату Европы-2024.
Событие пройдет 28 мая в киевском ТРЦ Blockbuster Mall, что находится по адресу проспект Степана Бандеры, 36. У болельщиков будет возможность взять автографы.
Начало мероприятия - в 18:30.
Напомним, что перед Евро-2024 команда Сергея Реброва проведет спарринги с Германией (3 июня), Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня).
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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