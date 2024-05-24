Сборная Украины проведет встречу с болельщиками перед Евро-2024

УАФ приглашает болельщиков на встречу с футболистами сборной Украины перед выездом команды на подготовку к чемпионату Европы-2024.

Событие пройдет 28 мая в киевском ТРЦ Blockbuster Mall, что находится по адресу проспект Степана Бандеры, 36. У болельщиков будет возможность взять автографы.

Начало мероприятия - в 18:30.

Напомним, что перед Евро-2024 команда Сергея Реброва проведет спарринги с Германией (3 июня), Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня).