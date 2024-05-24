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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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В УАФ пока нет четкой позиции относительно общения игроков сборной Украины с журналистами РФ на Евро-2024

Национальная сборная Украины

Вопрос об этом вызвал оживленную дискуссию

В УАФ пока нет четкой позиции относительно общения игроков сборной Украины с журналистами РФ на Евро-2024

uaf.ua

Новина українською

В Киеве в Доме футбола продолжается встреча руководства УАФ с прессой. Мероприятие посетил и журналист UA-Футбол.

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Один из наших вопросов касался модели поведения игроков сборной Украины на Евро-2024, если к ним будут обращаться за комментарием журналисты из РФ, которых, как известно, УЕФА аккредитовала на Евро-2024.

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- УЕФА аккредитовала на турнир журналистов из России. Проводила/будет ли проводить УАФ инструкцию с игроками и болельщиками сборной Украины относительно контактов с этими журналистами вроде того, как НОК выработал протокол поведения украинских спортсменов с так называемыми "нейтральными" на Олимпиаде?

Этот вопрос вызвал оживленные дискуссии в конференц-зале Дома футбола. Но четких ответов от руководства УАФ не прозвучало.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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