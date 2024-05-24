Миколенко: Каждая игра на Евро будет очень сложной

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко поделился ожиданиями от выступления сине-желтых на чемпионате Европы.

"Давайте начнем с первой игры, потом второй и потом третьей. Загадывать наперед в таком турнире сложно. Каждая игра будет очень сложной. Вспомните матч против Северной Македонии (2:1). Все хотят выигрывать и показать себя. Шаг за шагом.

Я еще не смотрел матчи наших соперников. Когда будем готовиться, то сможем оценить уровень соперников", - считает Миколенко.