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Генсек УАФ: Каждый берет персональную ответственность за возвращение из зарубежных поездок в составе сборных
Игорь Грищенко рассказал о том, как делегации УАФ выезжают за границу
фото из свободных источников
Генсек УАФ Игорь Грищенко рассказал о процедуре выезда футболистов и персонала сборных за границу.
– Расскажите, есть ли легальный механизм выезда на долгое время для трудоустройства за границу, чтобы не нарушать нормы выезда граждан мужского пола?
– Это всегда непростой вопрос. Все выезды, которые были за последние 1,5 года, даже для основной сборной - всегда проблема получить разрешения на выезд всего административного и тренерского персонала. Игроков – нет, но эти списки постоянно режут.
Министерство всегда боится, что кто-нибудь не вернется. Я не могу ответить, были ли такие случаи во время выезда сборных или это было во время выезда на тренировочные сборы клубов. Мы благодарим Министерство, что они способствуют выезду всех сборных на соревнования. Это делается по процедуре, пишется официальное письмо. Каждый выезжающий человек в списке обязуется вернуться после окончания официального соревнования. Выезд на долгосрочный период – мне не известно.
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– Если сейчас "Шахтер" продаст Судакова, как он может легально переехать за границу?
- Без комментариев. УАФ обеспечивает выезд футболистов и персонала только для участия в международных соревнованиях, в которых принимают участие сборные. Наша задача – обеспечить их возвращение назад после проведения этих соревнований.
– Но это игрок сборной. Если возникает такая ситуация, то тень падает и на УАФ.
- Если игрок едет в составе сборной на турнир – наша задача обеспечить его возвращение назад.
– Каждый пишет расписку?
– Да. Каждый берет персональную ответственность за возвращение.
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