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Шевченко: У нас молодая команда, если выйдем из группы Евро-2024 – это будет отличный результат

Национальная сборная Украины
Обновлено

У нас снова молодая команда

Шевченко: У нас молодая команда, если выйдем из группы Евро-2024 – это будет отличный результат

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко высказался о работе Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины и поделился ожиданиями от игры команды на Евро-2024.

"Очень сложная ситуация была. Сложная группа. Его работу я оцениваю на очень высоком уровне.

Задачи, которые мы ставим, еще раз подчеркиваю, что у нас молодая команда, если мы выйдем из группы – это будет отличный результат", - сказал Шевченко.

Отметим, что средний возраст предварительной заявки сборной Украины на Евро-2024 составляет 26,4 года.

Сборная Украины на Евро-2024 в своей группе сыграет с Румынией, Словакией и Бельгией.

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Андрей Шевченко Сергей Ребров Украина
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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