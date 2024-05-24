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Шевченко: У нас молодая команда, если выйдем из группы Евро-2024 – это будет отличный результат
У нас снова молодая команда
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Президент УАФ Андрей Шевченко высказался о работе Сергея Реброва на посту главного тренера
"Очень сложная ситуация была. Сложная группа. Его работу я оцениваю на очень высоком уровне.
Задачи, которые мы ставим, еще раз подчеркиваю, что у нас молодая команда, если мы выйдем из группы – это будет отличный результат", - сказал Шевченко.
Отметим, что средний возраст предварительной заявки сборной Украины на Евро-2024 составляет 26,4 года.
Сборная Украины на Евро-2024 в своей группе сыграет с Румынией, Словакией и Бельгией.
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