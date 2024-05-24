Шевченко: У нас молодая команда, если выйдем из группы Евро-2024 – это будет отличный результат

Президент УАФ Андрей Шевченко высказался о работе Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины и поделился ожиданиями от игры команды на Евро-2024.

"Очень сложная ситуация была. Сложная группа. Его работу я оцениваю на очень высоком уровне.

Задачи, которые мы ставим, еще раз подчеркиваю, что у нас молодая команда, если мы выйдем из группы – это будет отличный результат", - сказал Шевченко.