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Поворознюк: Будущее Украины вижу только с Зеленским, а будущее нашего футбола - только с Ребровым
Также, по словам Поворознюка, мы можем побороться за победу на чемпионате Европы
Фото: ingulec.com
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк оценил работу Сергея Реброва на посту главного тренера
- Как оцените Реброва во главе сборной Украины?
- Я считаю, что Ребров - это уникальный тренер. Мы только с Зеленским можем развивать Украину, только с ним я вижу будущее нашей страны. А будущее нашего футбола я вижу только с Ребровым.
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Приведу пример. Кто раньше мог подумать, что в сборную будет вызываться Пихаленок? При прошлых тренерах было принято вызывать Коноплянку, который в клубе сидел в запасе и не играл. Ребров сломал эту традицию и вызывает только тех, кто играет.
- Чего ожидать от сборной Украины на Евро-2024?
- С нынешним составом, с нашей золотой молодежью, мы можем побороться за победу на чемпионате Европы. При Реброве мы никому не уступали в игре, может, где-то немножко не везло.
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