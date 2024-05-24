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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Поворознюк: Будущее Украины вижу только с Зеленским, а будущее нашего футбола - только с Ребровым

Национальная сборная Украины

Также, по словам Поворознюка, мы можем побороться за победу на чемпионате Европы

Поворознюк: Будущее Украины вижу только с Зеленским, а будущее нашего футбола - только с Ребровым

Фото: ingulec.com

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк оценил работу Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины, а также не забыл похвалить президента Украины Владимира Зеленского.

- Как оцените Реброва во главе сборной Украины?

- Я считаю, что Ребров - это уникальный тренер. Мы только с Зеленским можем развивать Украину, только с ним я вижу будущее нашей страны. А будущее нашего футбола я вижу только с Ребровым.

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Приведу пример. Кто раньше мог подумать, что в сборную будет вызываться Пихаленок? При прошлых тренерах было принято вызывать Коноплянку, который в клубе сидел в запасе и не играл. Ребров сломал эту традицию и вызывает только тех, кто играет.

- Чего ожидать от сборной Украины на Евро-2024?

- С нынешним составом, с нашей золотой молодежью, мы можем побороться за победу на чемпионате Европы. При Реброве мы никому не уступали в игре, может, где-то немножко не везло.

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Сергей Ребров Украина Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк Владимир Зеленский
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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xo66it (Оболонський Рейх)
24.05.2024 в 22:25
Нормальний же рік був, коли цей кугут сидів в своєму колгоспі й його не цитували щодня. Зараз знову почалося
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1
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Комментарии 5
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
24.05.2024 в 22:25
Нормальний же рік був, коли цей кугут сидів в своєму колгоспі й його не цитували щодня. Зараз знову почалося
Ответить
1
0
MaximSK (Киев)
24.05.2024 в 21:57
Я тоже за Зеленского, пусть он остается президентом до конца войны
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0
1
Nevermore (Донецк)
24.05.2024 в 21:32
довбойоб
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5
0
Матч Футболович
24.05.2024 в 21:31
такое же тупое ведро черешни, как и клоун , типичное лицо 73%
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5
0
aleks68
24.05.2024 в 21:29
хорошо отлизал хряк
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5
0

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