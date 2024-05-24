Поворознюк: Будущее Украины вижу только с Зеленским, а будущее нашего футбола - только с Ребровым

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк оценил работу Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины , а также не забыл похвалить президента Украины Владимира Зеленского.

- Как оцените Реброва во главе сборной Украины?

- Я считаю, что Ребров - это уникальный тренер. Мы только с Зеленским можем развивать Украину, только с ним я вижу будущее нашей страны. А будущее нашего футбола я вижу только с Ребровым.

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Приведу пример. Кто раньше мог подумать, что в сборную будет вызываться Пихаленок? При прошлых тренерах было принято вызывать Коноплянку, который в клубе сидел в запасе и не играл. Ребров сломал эту традицию и вызывает только тех, кто играет.

- Чего ожидать от сборной Украины на Евро-2024?

- С нынешним составом, с нашей золотой молодежью, мы можем побороться за победу на чемпионате Европы. При Реброве мы никому не уступали в игре, может, где-то немножко не везло.