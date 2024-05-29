Игроки сборной Украины провели автограф-сессию для болельщиков

28 мая игроки сборной Украины провели встречу с болельщиками накануне отъезда на подготовительный сбор перед Евро-2024.

29 числа национальная команда отправляется в Германию, где 3 июня в Нюрнберге проведет первый из трех запланированных контрольных поединков накануне Евро-2024. Соперником украинцев станет команда хозяев.

Игроки сине-желтых Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Ефим Конопля, Владимир Бражко и Валерий Бондарь в дружеской атмосфере пообщались с болельщиками нашей сборной в столичном ТРЦ Blockbuster Mall. Мероприятие было организовано при содействии Украинской ассоциации футбола и национального спонсора украинской сборной - бренда "Львівське".

Встреча объединила более 500 фанатов, у которых была возможность задать вопросы своим футбольным кумирам.

- Как оцените своих соперников по группе, особенно Румынию и Словакию, которых не считают фаворитами?

Ефим Конопля: - Не стоит недооценивать соперников, ведь на чемпионат Европы все настраиваются максимально. Ведь противостояние с каждым соперником состоит лишь из одного матча, поэтому каждый может выстрелить в любом поединке.

- Как оцените важность сегодняшнего мероприятия?

Георгий Судаков: - Очень приятно, что так много молодых ребят приходят нас поддерживать. Я вижу, как у них горят глаза и какое удовольствие они получают от общения с нами. Я доволен, что мы можем принести им радость, подписав карточки и мячи.

Валерий Бондарь: - Момент общения с болельщиками для нас очень важен. Надо находить время и для поклонников, и для прессы. Все хотят о чем-то спросить, узнать, как идут дела в сборной, побыть рядом с игроками.

- После Евро-2024 стартует Олимпиада, хотели бы вы на ней сыграть?

Георгий Судаков: - Конечно, хочу и мечтаю об этом.

- Какой результат на Евро-2024 будет для вас хорошим, а какой - провальным?

Валерий Бондарь: - Мне не хочется раздавать много обещаний, чтобы потом все говорили, что мы не так выступили. Команда должна продемонстрировать характер и играть на победу. Вся команда, которая едет в Германию, понимает важность нашего участия в чемпионате для страны. Поэтому хочется показать футбол, который понравится нашим болельщикам, а также защитникам и защитницам, которые героически защищают Украину.

На встрече у присутствующих была возможность завоевать призы в футбольной викторине. Призами для лучших знатоков стали четыре футболки с автографами главного тренера национальной команды Сергея Реброва и футболистов сине-желтых. Вручал их друг сборной, ее 12-й игрок, маскот Леофан.

После этого игроки, следуя традиции после каждого поединка национальной команды выбирать "Льва матча", назвали "Льва сегодняшнего мероприятия". Он получил статуэтку с автографами своих кумиров из рук Николая Матвиенко.

В конце мероприятия каждый из болельщиков получил автографы своих любимых игроков.

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