Бражко: Жду Евро. Нужно работать еще больше и цепляться за свой шанс

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко принял участие в автографсессии сборной Украины, а затем ответил на вопросы клубных СМИ:

- Как отдохнули в родном Запорожье? Хватило ли времени?

- Отдохнул хорошо, я два года не был дома, поэтому поехал в Запорожье, классно провел время. Я полон сил и жду приезда в сборную и первой тренировки.

- Для вас это второй вызов в национальную сборную, раньше вы играли за юношеские и молодежную команды. Готовы ли к такому скачку в карьере?

- Конечно, ради этого я и работал. Но сейчас нужно работать еще больше и цепляться за свой шанс. Жду Евро.

- Украина участвует в четвертом чемпионате Европы, для вас это первый турнир такого масштаба, как к нему психологически готовитесь?

- Спокойно готовлюсь, не думаю о важности матчей. Если переживаешь, нужно себя успокаивать. Мы еще не начали тренироваться, поэтому говорить о волнении рано.

- Эксперты говорят, что вы можете быть основным игроком сборной Украины, готовы ли к этому? Сможете ли провести все матчи на таком высоком уровне?

- Посмотрим. Это решать тренеру, все будет зависеть от готовности. Конечно, я хочу сыграть.

- Что чувствуете, будучи в лагере национальной сборной? Было ли у вас особое посвящение?

- Пока не было, может, ребята что-то придумают уже на Евро. Если нужно, готов петь (улыбается) - традиция есть традиция.

- Есть ли в сборной игроки, с которыми вы не были знакомы? Как вообще вас приняли в команде?

- Очень хорошо. Со всеми познакомился, хорошие ребята, подсказывают на тренировках. Хорошо ладим.

- Как вам раздавать автографы в качестве игрока сборной Украины?

- Это классно. Приятно видеть радостных ребят и девушек, когда отвечаю на вопросы, когда раздаю свои карточки с автографами людям. Я очень доволен, спасибо всем, кто пришел, - рассказал Бражко.