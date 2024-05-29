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УАФ близка к подписанию соглашения с автомобильным спонсором. Это будет немецкий бренд
Официально должны объявить после Евро-2024
фото з відкритих джерел
У украинской Ассоциации футбола будет новый автомобильный спонсор. УАФ близка к подписанию соглашения с немецким брендом BMW. В частности, как стало известно UA-Футбол из собственных источников, представители компании побывали в офисе УАФ и уже предоставили Ассоциации первые транспортные средства, которые будут на балансе организации.
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Добавим, что ранее стало известно о том, что УАФ сменит технического спонсора. Им станет немецкая компания Adidas. О сотрудничестве официально будет объявлено после Евро-2024, также тогда объявят о сделке с BMW.
Отметим, что эта история не связана с запретом рекламы азартных игр и букмекерских контор, постановление о котором дополнил накануне Кабинет Министров Украины. Контакты УАФ с BMW начались еще раньше и сотрудничество рассчитано на долгосрочную перспективу.
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