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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Часть игроков сборной Украины уже отправилась в Перемышль

Национальная сборная Украины
Обновлено

Первый матч на Евро-2024 Украина сыграет против сборной Румынии

Часть игроков сборной Украины уже отправилась в Перемышль

uaf.ua

Новина українською

Первая группа игроков национальной сборной Украины по футболу уже отправилась из Киева в польский город Перемышль.

Завтра сборники возьмут курс на Нюрнберг, где начнется тренировочный сбор перед Евро-2024.

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Напомним, что турнир стартует 14 июня. Сборная Украины сыграет в группе Е с командами Бельгии, Словакии и Румынии.

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Источник:
ua fukraine
Опубликовал: Екатерина Власова
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