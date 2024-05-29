Национальная сборная Украины
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Часть игроков сборной Украины уже отправилась в Перемышль
Первый матч на Евро-2024 Украина сыграет против сборной Румынии
uaf.ua
Первая группа игроков национальной сборной Украины по футболу уже отправилась из Киева в польский город Перемышль.
Завтра сборники возьмут курс на Нюрнберг, где начнется тренировочный сбор перед Евро-2024.
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Напомним, что турнир стартует 14 июня. Сборная Украины сыграет в группе Е с командами Бельгии, Словакии и Румынии.
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Источник:ua fukraine
Опубликовал: Екатерина Власова
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