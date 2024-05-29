"Не стоит недооценивать соперников". Конопля рассказал о предстоящем чемпионате Европы

Ефим Конопля, защитник "Шахтера" и сборной Украины, рассказал о соперниках национальной команды на Евро-2024.

"Не стоит недооценивать соперников, ведь на чемпионат Европы все настраиваются максимально. Ведь противостояние с каждым соперником состоит только из одного матча, поэтому каждый может выстрелить в любом поединке".

Сборная Украины будет играть в группе Е с такими командами как: Бельгия, Словакия и Румыния.