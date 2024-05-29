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Национальная сборная Украины

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"Не стоит недооценивать соперников". Конопля рассказал о предстоящем чемпионате Европы

Национальная сборная Украины
Обновлено

Но игрок настроен на позитив

"Не стоит недооценивать соперников". Конопля рассказал о предстоящем чемпионате Европы

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Ефим Конопля, защитник "Шахтера" и сборной Украины, рассказал о соперниках национальной команды на Евро-2024.

"Не стоит недооценивать соперников, ведь на чемпионат Европы все настраиваются максимально. Ведь противостояние с каждым соперником состоит только из одного матча, поэтому каждый может выстрелить в любом поединке".

Сборная Украины будет играть в группе Е с такими командами как: Бельгия, Словакия и Румыния.

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Шахтер (Донецк) Евро Евро 2024 Ефим Конопля
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1 голосов
Источник:
uaf
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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avatar
Американец 2000
29.05.2024 в 21:08
Конопля - стрижку делай нормальную как на фото !!! А то ходишь с кучерями как лошок поганый ((((((
sticker
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Комментарии 1
avatar
Американец 2000
29.05.2024 в 21:08
Конопля - стрижку делай нормальную как на фото !!! А то ходишь с кучерями как лошок поганый ((((((
sticker
Ответить
0
0

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