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Судаков: Я достиг в Шахтере всего, на что способен, и готов двигаться вперед
Хавбек горняков надеется показать лучшую версию себя на Евро-2024
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Украинский полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков заявил британским СМИ, что
"Надеюсь, я сыграю в обоих турнирах, и на Евро-2024 и на Олимпиаде. Накануне Евро давление на футболистов уже растет, но я чувствую себя уверенно и надеюсь, что мы покажем хороший футбол. Не удивляйтесь, если Украина хорошо выступит на Евро. Мы достигли высокого уровня и нас уважают во всем футбольном мире. Наши результаты в Германии могут быть любыми. Я не могу ставить рамки и говорить, чего наша команда способна достичь. Потенциально мы можем пройти очень далеко в соревновании, и я к этому готов.
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Мой настрой такой – я достиг в "Шахтере" всего, на что способен, максимально развился как игрок и готов двигаться вперед. Я надеюсь показать, на что я способен на Евро, и тогда мое будущее изменится", – рассказал Судаков.
Напомним, что сборная Украины на Евро-2024 будет играть в группе Е, где нашими соперниками будут Бельгия, Словакия и Румыния.
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