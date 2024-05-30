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Судаков: Я достиг в Шахтере всего, на что способен, и готов двигаться вперед

Национальная сборная Украины
Обновлено

Хавбек горняков надеется показать лучшую версию себя на Евро-2024

Судаков: Я достиг в Шахтере всего, на что способен, и готов двигаться вперед

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Украинский полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков заявил британским СМИ, что сборная Украины может многих удивить на Евро-2024.

"Надеюсь, я сыграю в обоих турнирах, и на Евро-2024 и на Олимпиаде. Накануне Евро давление на футболистов уже растет, но я чувствую себя уверенно и надеюсь, что мы покажем хороший футбол. Не удивляйтесь, если Украина хорошо выступит на Евро. Мы достигли высокого уровня и нас уважают во всем футбольном мире. Наши результаты в Германии могут быть любыми. Я не могу ставить рамки и говорить, чего наша команда способна достичь. Потенциально мы можем пройти очень далеко в соревновании, и я к этому готов.

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Мой настрой такой – я достиг в "Шахтере" всего, на что способен, максимально развился как игрок и готов двигаться вперед. Я надеюсь показать, на что я способен на Евро, и тогда мое будущее изменится", – рассказал Судаков.

Напомним, что сборная Украины на Евро-2024 будет играть в группе Е, где нашими соперниками будут Бельгия, Словакия и Румыния.

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Источник:
inews
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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scorpius (Ck)
30.05.2024 в 20:28
Самоуверенности Жорику не занимать, ну посмотрим как покажет себя на Евро...
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Комментарии 1
avatar
scorpius (Ck)
30.05.2024 в 20:28
Самоуверенности Жорику не занимать, ну посмотрим как покажет себя на Евро...
Ответить
0
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