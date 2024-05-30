Судаков: Я достиг в Шахтере всего, на что способен, и готов двигаться вперед

Украинский полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков заявил британским СМИ, что сборная Украины может многих удивить на Евро-2024.

"Надеюсь, я сыграю в обоих турнирах, и на Евро-2024 и на Олимпиаде. Накануне Евро давление на футболистов уже растет, но я чувствую себя уверенно и надеюсь, что мы покажем хороший футбол. Не удивляйтесь, если Украина хорошо выступит на Евро. Мы достигли высокого уровня и нас уважают во всем футбольном мире. Наши результаты в Германии могут быть любыми. Я не могу ставить рамки и говорить, чего наша команда способна достичь. Потенциально мы можем пройти очень далеко в соревновании, и я к этому готов.