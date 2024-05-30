Сборная Украины прибыла на сбор в Нюрнберг. ВИДЕО

Сборная Украины прибыла на свой учебно-тренировочный сбор в Германии.

Прибыв в 7 утра поездом в польский Перемышль, делегация национальной команды прошла паспортный контроль и автобусом добралась до аэропорта в Жешуве.

Полет из Жешува в Нюрнберг длился менее двух часов, и прямо из самолета игроки и персонал прошли к автобусу, который повез делегацию в отель в городке Герцогенаурах, что в 25 км от Нюрнберга.

Именно в небольшом населенном пункте и проведет следующие шесть дней сбора национальная команда Украины.

Почти одновременно с основной частью сборников на обед в отель прибыли и главный тренер сборной Сергей Ребров и почти все игроки национальной команды, выступающие в европейских чемпионатах. Накануне вечером первым из игроков приехал Роман Яремчук, рано утром сегодня - Руслан Малиновский. Завтра к команде присоединится Артем Довбик, а через несколько дней и Андрей Лунин.

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Сегодня сине-желтые планируют провести первую тренировку на подготовительном сборе на клубном стадионе СК "Эльтерсдорф" - любительского клуба, выступающего в Байернлиге - втором по силе дивизионе земли Бавария.