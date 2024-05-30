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Сборная Украины провела первую тренировку в Германии. Судаков и Миколенко работали индивидуально
Начали подготовку к Евро-2024
Фото Дана Балашова - УАФ
После прибытия, обеда и двух часов для отдыха команда отправились на тренировку на поле клуба "Эльтерсдорф" из баварского города Эрлангена, выступающего в пятом по рангу дивизионе немецкого клубного футбола.
После разминки и беговой работы, в которой приняли участие все 24 игрока, присутствующие сейчас в расположении сине-желтых, ребята выполнили упражнения на технику работы с мячом.
После этого главный тренер Сергей Ребров разделил команду на группы для игровых серий с тактическими заданиями. В этой части тренировки индивидуально работали Георгий Судаков и Виталий Миколенко, которые завершают процесс реабилитации после ранее полученных повреждений. Пока что медицинский штаб постепенно подводит игроков к работе в общей группе.
Завтра наша команда продолжит работу на первом сборе перед финальным турниром Евро-2024 в режиме двухразовых тренировок.
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