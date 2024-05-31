  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Трубин высказался о конкуренции с Луниным в сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трубин высказался о конкуренции с Луниным в сборной Украины

Национальная сборная Украины

Украинский голкипер похвалил своего соотечественника

Трубин высказался о конкуренции с Луниным в сборной Украины

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Вратарь "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин оценил игру голкипера "Реала" и своего партнера по национальной команде Андрея Лунина.

"Лунин? Топ. Молодец, я иногда слежу за матчами, особенно в Лиге чемпионов, вообще молодец. И тот пенальти по центру против "Манчестер Сити", это такое решение, которое не всегда есть у тебя в голове, но это очень круто.

Он молодец, выдержал это давление, выдержал то, что не играл и сейчас показывает, что он замечательный вратарь.

Читайте такжеЛунин и Трубин попали в топ-10 самых дорогих голкиперов мира по версии CIES

Продолжается ли конкуренция перед Евро? 100%. Это выбор главного тренера, которого я очень сильно уважаю, и как мы видим – это был хороший выбор, потому что мы вышли на Евро.

Все, что я могу от себя делать – это тренироваться, играть, показывать свои качества. Перед Евро будут еще игры, и только так я могу что-то делать.

Конечно, конкуренция и тот кто будет играть – на тот момент будет лучший по мнению тренера. Вот и все. Поэтому все очень просто. Посмотрим, нужно работать и на полную выкладываться, и там будет уже видно", - рассказал Лунин.

По теме
yellow-arrow
Сборная Украины провела первую тренировку в Германии. Судаков и Миколенко работали индивидуально
yellow-arrow
Сборная Украины прибыла на сбор в Нюрнберг. ВИДЕО
yellow-arrow
Судаков: Я достиг в Шахтере всего, на что способен, и готов двигаться вперед
Украина Бенфика (Лиссабон) Реал (Мадрид) Андрей Лунин Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube-канал ВЗБІРНА
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости