Трубин высказался о конкуренции с Луниным в сборной Украины

Вратарь "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин оценил игру голкипера "Реала" и своего партнера по национальной команде Андрея Лунина.

Он молодец, выдержал это давление, выдержал то, что не играл и сейчас показывает, что он замечательный вратарь.

"Лунин? Топ. Молодец, я иногда слежу за матчами, особенно в Лиге чемпионов, вообще молодец. И тот пенальти по центру против "Манчестер Сити", это такое решение, которое не всегда есть у тебя в голове, но это очень круто.

Продолжается ли конкуренция перед Евро? 100%. Это выбор главного тренера, которого я очень сильно уважаю, и как мы видим – это был хороший выбор, потому что мы вышли на Евро.

Все, что я могу от себя делать – это тренироваться, играть, показывать свои качества. Перед Евро будут еще игры, и только так я могу что-то делать.

Конечно, конкуренция и тот кто будет играть – на тот момент будет лучший по мнению тренера. Вот и все. Поэтому все очень просто. Посмотрим, нужно работать и на полную выкладываться, и там будет уже видно", - рассказал Лунин.