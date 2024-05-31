Миколенко: Восстановление идет по плану. Надеюсь, уже скоро буду в общей группе

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о ходе восстановления после полученной травмы.

"Сегодня (30 мая - прим.) я провел разминку с командой и было немного работы с мячом. Слава Богу, все идет по плану. Наш медицинский штаб сказал, что динамика положительная, очень рад этому.

Надеюсь, что в ближайшее время буду в основной группе", - сказал Миколенко в эфире Youtube-канала УАФ.