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Миколенко: Восстановление идет по плану. Надеюсь, уже скоро буду в общей группе

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Украинский защитник - о своем состоянии

Миколенко: Восстановление идет по плану. Надеюсь, уже скоро буду в общей группе

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о ходе восстановления после полученной травмы.

"Сегодня (30 мая - прим.) я провел разминку с командой и было немного работы с мячом. Слава Богу, все идет по плану. Наш медицинский штаб сказал, что динамика положительная, очень рад этому.

Надеюсь, что в ближайшее время буду в основной группе", - сказал Миколенко в эфире Youtube-канала УАФ.

Напомним, 24 апреля украинский защитник получил травму голеностопа в матче против "Астон Виллы" и пропустил остаток клубного сезона.

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Источник:
YouTube-канал УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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