Зинченко: Евро - это большой турнир, где Украине нужно показать свою лучшую игру

Полузащитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о начале подготовки команды к чемпионату Европы.

"Приехал на саммит UNITED24, потому что инициативе исполнилось два года, видел много кого. Конечно, очень скучаю по Украине. Каждый раз, когда сюда приезжаю, у меня какие-то особые эмоции. Очень рад отправиться вместе с командой из Киева. Когда ходил по вокзалу, то говорил ребятам, что последний раз был здесь 11 лет назад. Хорошо вернуться в те времена, такая себе ностальгия.

На вокзале была встреча с амбассадором Евро-2024 Арне Фридрихом, я поздравил его с днем рождения. Также я выразил респект за то, что он прибыл из другой страны в Украину в такое тяжелое для нас время, еще и в такой знаменательный для себя день.

Все мы понимаем, что чемпионат Европы - это большой турнир, где нам нужно показывать свою лучшую игру. Через такие турниры можно дарить много эмоций нашим болельщикам, нашим военным, которые защищают нашу страну. Надо с большой ответственностью подготовиться к соревнованиям, думаю, с помощью товарищеских матчей у нас все получится", - сказал Зинченко.