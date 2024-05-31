Ребров: Первая задача - достойно подготовиться к Евро-2024

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров рассказал о начале подготовки команды к чемпионату Европы.

- Первая задача - достойно подготовиться к Евро, поскольку в отношении нас много ожиданий. Я поблагодарил футболистов за то, что они сделали, а они сделали очень много. Сейчас нужно об этом все забывать и хорошо представить Украину на Евро.

- Футболисты имели разное время на отдых перед этим сбором. Сложно ли будет достичь баланса в кондициях ваших подопечных?

- Я думаю, что это был небольшой перерыв, и футболисты в нем очень нуждались, потому что сезон был очень напряженным. Последние почти три месяца игроки "Шахтера" и "Динамо" проводили две-три игры в неделю, что очень тяжело, боролись за чемпионство. Поэтому я считаю, что они немного отдохнули и сейчас с хорошим настроением готовятся к Евро.

- Какова ситуация с исполнителями, у которых есть повреждения?

- Я надеюсь, что через день-два они вернутся, насколько я вижу, как они тренируются. Надеюсь, на этих сборах больше не будет повреждений.

- В июне исполняется год, как вы стали тренером сборной Украины. Ваш дебютный матч также был против Германии. Помните ту игру? Это особая команда для вас?

- Я помню все матчи сборной. Это действительно большая ответственность. Первый поединок был очень интересным, мы обрели важную уверенность в собственных силах.

- Сборная Украины очень изменилась за этот год?

- Я не знаю, мне трудно сравнивать, потому что я не работал с командой до этого. Мне интересно работать с футболистами, они показывают заинтересованность, поэтому надеюсь, что мы получаем удовольствие от работы вместе, - сказал Ребров.