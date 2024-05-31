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Миколенко: Восстановление идет по плану - надеюсь, скоро буду в общей группе
Защитник отпраздновал свое 25-летие
Фото Дана Балашова - УАФ
Защитник
Футболист поведал, как отметил свой 25-й день рождения, а также процесс своего восстановления после травмы.
"Первый день, мы только собрались, еще не все приехали. Думаю, ближе к матчам будем ощущать это давление. Я провел разминку с командой, была работа с мячом. Мое восстановление идет по плану. Наш медицинский штаб сказал, что динамика положительная. Надеюсь, скоро буду в основной группе.
Сергей Станиславович поздравил с днем рождения. Ничего особенного, пожелал здоровья, что самое важное в нашей профессии и вообще в жизни, больше побед, не только на поле, но и за его пределами. Очень часто приходится отмечать день рождения у сборных, начиная с уровня U-17. Я считаю, что 25 лет – нормальный возраст для футболиста. Не молодой, но и не старый. Это самая золотая середина", — рассказал Миколенко.
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