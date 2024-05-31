Миколенко: Восстановление идет по плану - надеюсь, скоро буду в общей группе

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о начале подготовки команды к чемпионату Европы.

Футболист поведал, как отметил свой 25-й день рождения, а также процесс своего восстановления после травмы.

"Первый день, мы только собрались, еще не все приехали. Думаю, ближе к матчам будем ощущать это давление. Я провел разминку с командой, была работа с мячом. Мое восстановление идет по плану. Наш медицинский штаб сказал, что динамика положительная. Надеюсь, скоро буду в основной группе.

Сергей Станиславович поздравил с днем ​​рождения. Ничего особенного, пожелал здоровья, что самое важное в нашей профессии и вообще в жизни, больше побед, не только на поле, но и за его пределами. Очень часто приходится отмечать день рождения у сборных, начиная с уровня U-17. Я считаю, что 25 лет – нормальный возраст для футболиста. Не молодой, но и не старый. Это самая золотая середина", — рассказал Миколенко.