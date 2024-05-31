Национальная сборная Украины
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Судаков - о своей травме: Ограничений нет. Готов на 100%
Хавбек полностью восстановился после травмы
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" и
– Как себя чувствуешь?
– Все супер. Ограничений нет. Готов на 100%.
– Это случилось на разминке перед игрой с "Ворсклой"?
- На предыгровой тренировке.
- Немножко потянул? Задняя была?
– Да.
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