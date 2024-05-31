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Судаков - о своей травме: Ограничений нет. Готов на 100%

Национальная сборная Украины
Обновлено

Хавбек полностью восстановился после травмы

Судаков - о своей травме: Ограничений нет. Готов на 100%

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков сообщил, что полностью восстановился после травмы, из-за которой он пропустил концовку сезона.

– Как себя чувствуешь?

– Все супер. Ограничений нет. Готов на 100%.

– Это случилось на разминке перед игрой с "Ворсклой"?

- На предыгровой тренировке.

- Немножко потянул? Задняя была?

– Да.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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