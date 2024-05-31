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Сборная Украины в пятницу провела две тренировки. Довбик присоединился к команде. ФОТО
Подготовка продолжается
Фото Дана Балашова - УАФ
В пятницу, 31 мая,
Утреннее занятие состояло из силовых упражнений, сопряженных с работой с мячом, после чего наносили удары по воротам. Также сборники отрабатывали ведение и передачу, немало работы было на технику и тактику.
После обеда к национальной команде присоединился лучший бомбардир Ла Лиги Артем Довбик. Единственным игроком, который еще должен прибыть в лагерь сине-желтых, является Андрей Лунин, чей "Реал" завтра сыграет в финале Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".
Вечерняя сессия прошла на тренировочной базе клуба второй Бундеслиги "Гройтер Фюрт". Это занятие началось с традиционной пробежки и упражнений на растяжение и активацию мышц.
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Держание мяча, пасинг с завершением - это то, над чем работали ребята вечером. Также прошли игровые серии, в которых сборники выполняли тактические задания, поставленные главным тренером Сергеем Ребровым.
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