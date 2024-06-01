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Национальная сборная Украины

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Servus! Матч Германия – Украина рассудит австрийская бригада арбитров

Национальная сборная Украины
Обновлено

Далеко ехать не придется

Servus! Матч Германия – Украина рассудит австрийская бригада арбитров

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА сообщила, что стала известна бригада арбитров на товарищеский матч между Германией и Украиной.

Главным судьей этого поединка будет работать Вальтер Альтманн. Он еще ни разу не обслуживал матчи сборной Украины.

На линиях ему помогут Максимилиан Колбич и Андреас Витхнигг. Обязанности резервного арбитра будет выполнять Гаральд Легнер.

Матч между Германией и Украиной состоится в Нюрнберге 3 июня. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Максим Кучер
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