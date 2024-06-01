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Национальная сборная Украины

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Довбик: Я хочу, чтобы наша сборная лучше продемонстрировала свой потенциал на этом Евро

Национальная сборная Украины

Однако особых задач перед собой не ставит

Довбик: Я хочу, чтобы наша сборная лучше продемонстрировала свой потенциал на этом Евро

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Украины Артем Довбик рассказал, чего ожидает от Евро-2024:

“О личной задаче на чемпионат Европы — я не люблю загадывать заранее. Я просто хочу, чтобы наша сборная лучше продемонстрировала свой потенциал на этом Евро.

Перед собой каких-то особых задач ставить не буду. Нужно хорошо подготовиться и выложиться на все сто процентов, ведь нас ждут по меньшей мере три тяжелых матча”, – сказал Довбик.

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Первый матч на континентальном первенстве сборная Украины проведет 17 июня против Румынии в Мюнхене.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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