Довбик: Я хочу, чтобы наша сборная лучше продемонстрировала свой потенциал на этом Евро

Нападающий сборной Украины Артем Довбик рассказал, чего ожидает от Евро-2024:

“О личной задаче на чемпионат Европы — я не люблю загадывать заранее. Я просто хочу, чтобы наша сборная лучше продемонстрировала свой потенциал на этом Евро.

Перед собой каких-то особых задач ставить не буду. Нужно хорошо подготовиться и выложиться на все сто процентов, ведь нас ждут по меньшей мере три тяжелых матча”, – сказал Довбик.