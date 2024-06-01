Иван Балан: Игра против немцев покажет готовность сборной Украины

Профессиональная карьера этого человека достаточно интересна и насыщенна. Его имя как футболиста и наставника вписано золотыми буквами в историю николаевского "Судностроителя", которому он отдал более двух десятилетий. Девять лет работал тренером и главным тренером в мариупольском "Металлурге"/"Ильичевце", около семи был ассистентом главного тренера в полтавской "Ворскле". Не один сезон Иван Балан провел в тренерской роли в запорожском "Торпедо", херсонской и симферопольской "Тавриях". Его богатый футбольный опыт и отличные человеческие качества всегда были залогом успеха – как в самостоятельной работе, так и в роли помощника. Все руководители клубов хорошо знали: где Балан – там дисциплина, порядок, позитивная и дружеская атмосфера. Именно так и было в коллективах, где трудился Иван Дмитриевич.

Даже когда в разгар 2022 года судьба занесла Балана из родного Николаева в Грузию, его талант и опыт снова пригодился. На этот раз в клубе "Колхтехи 1913" из Поти, в котором он работает в роли тренера-консультанта. За это время команда из третьей лиги вышла во вторую, а затем из второй вышла в высшую. Сейчас подопечные Ивана Дмитриевича находятся в середине турнирной таблицы, что для новичка элиты можно считать вполне приемлемым результатом.

Корреспондент UA-Футбол поинтересовался у юбиляра, какой День рождения был для него самым памятным. А также обговорили тему сборной Украины.

- В футбольной жизни такое случилось пятнадцать лет назад, - погружается в воспоминания Иван Балан. – Тогда "Ворскла" выиграла Кубкок Украины, обыграв новоиспеченного обладателя Кубка УЕФА, донецкий "Шахтер" в финале – 1:0. Этот матч проходил 31 мая, а на следующий день, 1 июня, в Полтаве отмечали мой День рождения – тогда мне исполнилось 60 лет. Такой подарок даже в сказке не придумаешь. Подобное не забывается!

– Несколько дней назад сборная Украины начала подготовку к участию в финальной части Евро-2024. Чего вы ждете от команды Сергея Реброва на континентальном футбольном форуме?

- (Уверенно и бодро) Только положительных эмоций! Все в наших руках, все в наших мозгах. Понятно, что хотелось бы, чтобы удача не отворачивалась. Как когда-то любил говорить бывший генеральный директор Мариупольского металлургического комбината и почетный президент футбольного клуба Владимир Семенович Бойко: "Хай щастить!".

– Первым в процессе подготовки к европейскому первенству для нашей национальной команды станет контрольный матч с Германией. Насколько полезен, по-вашему, будет поединок с таким серьезным соперником?

– Прежде всего, игра с немцами покажет готовность нашей сборной. Время до начала чемпионата Европы вроде бы есть, но с другой стороны его уже нет. Сейчас особо не натренируешь, поэтому на данном этапе на первый план выходят такие вещи, как тактика, психологический настрой, мышление и другие важные составляющие. Нужно все собрать вместе, чтобы получилось так, как должно быть. Главное, чтобы в контрольных играх не было травм – чтобы к старту сборной Украины на Евро-2024 все футболисты подошли полностью здоровыми, а у главного тренера голова болела о том, кого именно поставить на тот или иной матч из большого наличия равноценных кандидатов, а не выбирать из набора игроков. Желаю, чтобы у нашей сборной все получилось. Так что ждем и живем надеждой, что так оно и будет. Все мы этого очень хотим.

Отметим, что товарищеский матч против сборной Германии Украина проведет в понедельник, третьего июня, в 21:45.