Германия - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборных

Активная подготовка сборной Украины к Евро-2024 начнется спаррингом со сборной Германии – хозяином будущего форума. Это будет серьезное испытание для команды Сергея Реброва. Однако не стоит забывать, что это все же товарищеская игра. Главное – без травм.

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Этот матч запланирован на понедельник, третье июня 2024-го года. Место проведения – немецкий Нюрнбергг. Напомним, что свои матчи группового раунда на чемпионате Европы Украина проведет в Мюнхене, Штутгарте и Дюссельдорфе.

Все матчи на Евро-2024 с участием сборной Украины будут транслироваться на видеоплатформе MEGOGO, а также на региональных каналах Общественного. Товарищеский поединок против Германии мы тоже увидим на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1. Начало – 21:40.

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