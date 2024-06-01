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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Германия - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборных

Национальная сборная Украины

Германия - Украина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.06.2024 ⋊ Сборная Украины на UA-Футбол

Германия - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборных

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Активная подготовка сборной Украины к Евро-2024 начнется спаррингом со сборной Германии – хозяином будущего форума. Это будет серьезное испытание для команды Сергея Реброва. Однако не стоит забывать, что это все же товарищеская игра. Главное – без травм.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Этот матч запланирован на понедельник, третье июня 2024-го года. Место проведения – немецкий Нюрнбергг. Напомним, что свои матчи группового раунда на чемпионате Европы Украина проведет в Мюнхене, Штутгарте и Дюссельдорфе.

Все матчи на Евро-2024 с участием сборной Украины будут транслироваться на видеоплатформе MEGOGO, а также на региональных каналах Общественного. Товарищеский поединок против Германии мы тоже увидим на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1. Начало – 21:40.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Німеччина - Україна
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>> Она будет доступна в матч-центре. Также предлагаем подписаться на наш телеграм-канал, где в режиме онлайн будут все самые яркие моменты матча, включая видео.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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