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Германия - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборных
Германия - Украина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.06.2024 ⋊ Сборная Украины на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Активная подготовка сборной Украины к Евро-2024 начнется спаррингом со сборной Германии – хозяином будущего форума. Это будет серьезное испытание для команды Сергея Реброва. Однако не стоит забывать, что это все же товарищеская игра. Главное – без травм.
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Этот матч запланирован на понедельник, третье июня 2024-го года. Место проведения – немецкий Нюрнбергг. Напомним, что свои матчи группового раунда на чемпионате Европы Украина проведет в Мюнхене, Штутгарте и Дюссельдорфе.
Все матчи на Евро-2024 с участием сборной Украины будут транслироваться на видеоплатформе MEGOGO, а также на региональных каналах Общественного. Товарищеский поединок против Германии мы тоже увидим на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1. Начало – 21:40.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>> Она будет доступна в матч-центре. Также предлагаем подписаться на наш телеграм-канал, где в режиме онлайн будут все самые яркие моменты матча, включая видео.
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