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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Июньский календарь сборной Украины. Шесть матчей, но может быть и больше

Национальная сборная Украины

Насыщенный график

Июньский календарь сборной Украины. Шесть матчей, но может быть и больше

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською

В июне месяце, который вот-вот начался, сборную Украины ожидает крайне плотный график. Команда Сергея Реброва сыграет минимум шесть матчей. А при определенных обстоятельствах – даже больше.

Начнется все с товарищеских игр. Их перед чемпионатом Европы будет три.

  • 03.06.2024. Германия - Украина;
  • 07.06.2024. Польша - Украина;
  • 11.06.2024. Молдова - Украина.

После серии спаррингов будут три матча группового раунда Евро-2024. Напомним, что сборная Украины выступит в квартете Е вместе с Бельгией, Словакией и Румынией.

  • 17.06.2024. Румыния - Украина;
  • 21.06.2024. Словакия - Украина;
  • 26.06.2024. Украина - Бельгия.

Далее в календаре сборной Украины – матчи Лиги наций, которые запланированы на осень. Однако могут быть коррективы, если сине-желтые выйдут из группы на Евро-2024. Если выйдут с первого или второго места, то матчи плей-офф будут уже в июле.

В июне может быть матч 1/8-й финала Евро-2024, если Украина выйдет из группы с третьего места.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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