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Июньский календарь сборной Украины. Шесть матчей, но может быть и больше
Насыщенный график
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
В июне месяце, который вот-вот начался, сборную Украины ожидает крайне плотный график. Команда Сергея Реброва сыграет минимум шесть матчей. А при определенных обстоятельствах – даже больше.
Начнется все с товарищеских игр. Их перед чемпионатом Европы будет три.
- 03.06.2024. Германия - Украина;
- 07.06.2024. Польша - Украина;
- 11.06.2024. Молдова - Украина.
После серии спаррингов будут три матча группового раунда Евро-2024. Напомним, что сборная Украины выступит в квартете Е вместе с Бельгией, Словакией и Румынией.
- 17.06.2024. Румыния - Украина;
- 21.06.2024. Словакия - Украина;
- 26.06.2024. Украина - Бельгия.
Далее в календаре сборной Украины – матчи Лиги наций, которые запланированы на осень. Однако могут быть коррективы, если сине-желтые выйдут из группы на Евро-2024. Если выйдут с первого или второго места, то матчи плей-офф будут уже в июле.
В июне может быть матч 1/8-й финала Евро-2024, если Украина выйдет из группы с третьего места.
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