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Национальная сборная Украины

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Германия – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

Национальная сборная Украины
Обновлено

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Германия – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий товарищеского поединка между национальными сборными Германии и Украины.

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Времени до ЕВРО все меньше и меньше, команды должны готовиться к ответственному соревнованию. В понедельник вечером хозяин турнира примет в Нюрнберге подопечных Сергея Реброва. Будет ли тренерский штаб "сине-желтых" удивлять экспериментами? Или же собирается проверить в матче с Бундестим отточенные механизмы? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 3 июня – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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