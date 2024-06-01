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Германия – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий товарищеского поединка между национальными сборными Германии и Украины.
Времени до ЕВРО все меньше и меньше, команды должны готовиться к ответственному соревнованию. В понедельник вечером хозяин турнира примет в Нюрнберге подопечных Сергея Реброва. Будет ли тренерский штаб "сине-желтых" удивлять экспериментами? Или же собирается проверить в матче с Бундестим отточенные механизмы? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 3 июня – в 21:40 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
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