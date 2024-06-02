Перед матчем против Германии Украина внесла коррективы в подготовку

Сборная Украины внесла коррективы в тренировку из-за сильных дождей.

Сборная Украины продолжает тренировку в немецком городке Герцогенаурах, вчера, 1 июня, украинские футболисты провели только одно занятие, потому что на протяжении всего дня шел дождь.

Во время вечерней тренировки футболисты работали в квадратах – четыре на два. Затем полевых игроков поделили на три семерки с нейтральными. Главной задачей тренировки было удержание мяча. Позже группы работали в игровых сериях с тактическими задачами. Под конец тренинга была индивидуальная работа по игровым линиям обороны и нападению.

Напомним, 3 июня пройдет матч между сборными Украины и Германии в 21.45.