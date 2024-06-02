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Национальная сборная Украины

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Перед матчем против Германии Украина внесла коррективы в подготовку

Национальная сборная Украины

Из-за дождя, украинцы и сегодня могут провести только одну тренировку

Перед матчем против Германии Украина внесла коррективы в подготовку

UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Сборная Украины внесла коррективы в тренировку из-за сильных дождей.

Сборная Украины продолжает тренировку в немецком городке Герцогенаурах, вчера, 1 июня, украинские футболисты провели только одно занятие, потому что на протяжении всего дня шел дождь.

Во время вечерней тренировки футболисты работали в квадратах – четыре на два. Затем полевых игроков поделили на три семерки с нейтральными. Главной задачей тренировки было удержание мяча. Позже группы работали в игровых сериях с тактическими задачами. Под конец тренинга была индивидуальная работа по игровым линиям обороны и нападению.

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Напомним, 3 июня пройдет матч между сборными Украины и Германии в 21.45.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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