Ребров: Лунин присоединится к сборной в Варшаве

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал когда голкипер Андрей Лунин приедет в расположение команды.

"Сегодня уже все работают в общей группе. Вчера еще несколько игроков работали индивидуально. Сегодня все в порядке, все 22 полевых игрока и 2 голкипера.

По поводу Андрея. Сегодня и завтра у них какое-то, я не знаю, селебрейшн победы в Лиге чемпионов, поэтому мы позволили ему остаться с командой, я считаю, он это заслуживает.

Он присоединится к команде в Варшаве, когда мы переедем после игры против сборной Германии", - сказал Ребров.