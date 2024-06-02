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Ребров: Лунин присоединится к сборной в Варшаве
Все, кроме Андрея - работают
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал когда голкипер Андрей Лунин приедет в расположение команды.
"Сегодня уже все работают в общей группе. Вчера еще несколько игроков работали индивидуально. Сегодня все в порядке, все 22 полевых игрока и 2 голкипера.
По поводу Андрея. Сегодня и завтра у них какое-то, я не знаю, селебрейшн победы в Лиге чемпионов, поэтому мы позволили ему остаться с командой, я считаю, он это заслуживает.
Он присоединится к команде в Варшаве, когда мы переедем после игры против сборной Германии", - сказал Ребров.
Украину вскоре ждут 3 товарищеские встречи. В понедельник, 3-го июня украинцы будут играть против Германии, 7-го июня - против Польши, 11-го июня - против Молдовы.
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