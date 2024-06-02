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Степаненко: У нас сильная и хорошая команда. Молодые игроки выступают в сильнейших лигах, есть опытные футболисты, очень хороший баланс
Все в наших руках и ногах
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции, посвященной товарищескому матчу с Германией.
- Насколько сильна ваша сборная? Ожидаете как минимум выхода в 1/4 финала?
- Я уже был на двух чемпионатах Европы, этот для меня - третий. У нас сильная и хорошая команда. Молодые игроки выступают в сильнейших лигах, есть опытные футболисты, очень хороший баланс. За пройденный период мы прибавляли от матча к матчу. Хочется, чтобы мы показали хороший футбол и получили хороший результат.
- Какая самая тяжелая часть в подготовке к чемпионату Европы?
- Мы имеем очень хорошие условия, чтобы играть в футбол, тренироваться. Но самое важное для меня, когда ты просыпаешься утром и читаешь новости о том, как Россия уничтожает наши города и убивает наших людей... Это самая тяжелая часть подготовки.
- Артем Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Насколько важным он является для команды?
- Артем - топ-игрок, лучший бомбардир. Мы рады за Довбика и его трофей, это придает ему уверенности. Это очень хорошо для нашей команды.
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