Ребров: По сравнению с нашим прошлым матчем, Германия прибавила, показывает результат

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров принял участие в пресс-конференции пере товарищеской игрой команды с Германией.

- В Германии говорят, что футбол - одно из лучших дел в мире. Что такое футбол для вас и вашей страны?

- К сожалению, сейчас футбол не на первом плане для Украины. Сейчас мы все делаем все для наших защитников. Попадание на Евро - очень важный шаг для нас. То, что мы сделали, действительно важно для нашего народа и страны. Я считаю, что в Германии футбол - номер один. Раньше так было и в Украине. Но сейчас мы должны думать о других вещах.

- Что вы можете сказать о сборной Германии?

- Немецкая сборная имеет нового тренера. По моему мнению, команда стала более дисциплинированной, имеет хороших исполнителей и в защите, и в атаке. По сравнению с нашим прошлым матчем Германия прибавила, показывает результат. К сожалению, она завтра не сможет использовать игроков из "Реала" и дортмундской "Боруссии". Однако у немцев есть широкий выбор исполнителей на каждую позицию.

- Какие цели вашей команды на Евро-2024?

- Мы очень рады представлять Украину на таком турнире. Все смогут увидеть наш флаг на Евро. Украина стремится присоединиться к европейской семье, поэтому важно быть здесь вместе с лучшими командами континента.

- Насколько сильна ваша сборная? Ожидаете как минимум выхода в 1/4 финала?

- Надо сконцентрироваться на каждой игре. У нас хороший баланс между молодыми и опытными игроками. Наш первый матч на Евро - с Румынией, мы должны сосредоточиться на подготовке к нему, а дальше посмотрим.

- Как вы относитесь к тому, что Андрей Лунин остался в запасе на финал Лиги чемпионов?

- По моему мнению, он заслужил играть, но, к сожалению, он не мог подготовиться к матчу из-за простуды. Для нас очень важно, что футболисты имеют такой опыт перед Евро, особенно если они играют за лучший клуб Европы, которым сейчас является "Реал". И это касается не только Андрея. Я очень рад, что многие наши молодые игроки представляют Украину в ведущих чемпионатах.

- Какая самая тяжелая часть в подготовке к чемпионату Европы?

- Всегда трудно сравнивать. Если сравнивать с нашими защитниками, которые защищают Украину, то это ничто. В чем проблема - преодолеть немного большую дорогу? Все наши футболисты это понимают. Я говорил им, что большой успех - попасть на Евро. Но мы должны показать свой максимум, чтобы быть конкурентоспособными в финальном турнире.

- Артем Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Насколько важным он является для команды?

- Я рад, что многие наши футболисты играют в топ-лигах. Конечно, Артему статус лучшего бомбардира добавил уверенности перед Евро, это очень важно для него. Игроки, которые приезжают в сборную из ведущих чемпионатов, добавляют опыта всей команде.

- Что вы думаете о безопасности во время чемпионата Европы?

- Мы уже несколько дней в Германии. Я уверен, что это та страна, которая сделает все возможное для охраны всех сборных. Если вы видели, во время финала Лиги чемпионов люди выбегали на поле, что не очень хорошо. Весь мир смотрит на эти эпизоды. Уверен, Германия сделает все для безопасности.

- Не думали ли вы вызвать еще кого-то из футболистов в сборную Украины?

- У нас сейчас два турнира - чемпионат Европы и тот, который будет проходить во Франции перед Олимпиадой. Если что-то случится, то мы сможем довызвать игроков, ведь официальная заявка будет 7 июня. На ближайшие три игры уже есть вызванные футболисты, а потом посмотрим на их состояние.