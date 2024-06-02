Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трубин: Играть за национальную сборную, тем более в нынешних реалиях - мотивация на грани фантастики
Готовы к первому матчу
Фото: Getty Images
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о подготовке команды к ближайшим матчам. В понедельник, 3-го июня, украинцы встретятся в товарищеской игре с немцами.
"Я считаю, что мы готовы к поединку с Германией. Наша цель - подготовиться через этот сбор именно к Евро. Поэтому все постепенно, день за днем, игра за игрой будем совершенствоваться, чтобы подойти к Евро готовыми не на сто, а на все двести процентов.
Играть за национальную сборную, тем более в нынешних реалиях - мотивация на грани фантастики! Неважно, против кого мы играем, ведь мы играем за эту эмблему, за нашу сборную, за нашу страну. Поэтому нет разницы, кто в соперниках - Германия, Польша или Молдова", - сказал Трубин.
Украину вскоре ждут 3 товарищеские встречи. В понедельник, 3-го июня украинцы будут играть против Германии, 7-го июня - против Польши, 11-го июня - против Молдовы.
Популярное сейчас
- Калитвинцев, Кемкин и Вакула могут присоединиться к Карпатам
- Завоевал Барселону, исправил 11:1 и тратил 2 млн на журналистов: Сантьяго Бернабеу — главный президент в истории футбола
- Куртуа: За все надо благодарить Андрея Лунина
- Перед матчем против Германии Украина внесла коррективы в подготовку
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО