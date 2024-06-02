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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Трубин: Играть за национальную сборную, тем более в нынешних реалиях - мотивация на грани фантастики

Национальная сборная Украины

Готовы к первому матчу

Трубин: Играть за национальную сборную, тем более в нынешних реалиях - мотивация на грани фантастики

Фото: Getty Images

Новина українською

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о подготовке команды к ближайшим матчам. В понедельник, 3-го июня, украинцы встретятся в товарищеской игре с немцами.

"Я считаю, что мы готовы к поединку с Германией. Наша цель - подготовиться через этот сбор именно к Евро. Поэтому все постепенно, день за днем, игра за игрой будем совершенствоваться, чтобы подойти к Евро готовыми не на сто, а на все двести процентов.

Играть за национальную сборную, тем более в нынешних реалиях - мотивация на грани фантастики! Неважно, против кого мы играем, ведь мы играем за эту эмблему, за нашу сборную, за нашу страну. Поэтому нет разницы, кто в соперниках - Германия, Польша или Молдова", - сказал Трубин.

Украину вскоре ждут 3 товарищеские встречи. В понедельник, 3-го июня украинцы будут играть против Германии, 7-го июня - против Польши, 11-го июня - против Молдовы.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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