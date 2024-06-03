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Германия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Германия - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.06.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: УАФ
Сегодня, 3 июня сборная Украины сыграет товарищеский матч с национальной командой Германии в рамках подготовки к Евро-2024. Игра пройдет на стадионе "Макс Морлок" в немецком Нюрнберге.
Для подопечных Сергея Реброва это будет первый из трех спаррингов перед чемпионатом Европы.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO. Также смотреть можно на региональных телеканалах Общественного вещания.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
03.06.2024. Товарищеский матч
Германия. Нюрнберг. "Макс Морлок"
Германия 21:45 Украина
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