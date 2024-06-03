Германия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Сегодня, 3 июня сборная Украины сыграет товарищеский матч с национальной командой Германии в рамках подготовки к Евро-2024. Игра пройдет на стадионе "Макс Морлок" в немецком Нюрнберге.

Для подопечных Сергея Реброва это будет первый из трех спаррингов перед чемпионатом Европы.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO. Также смотреть можно на региональных телеканалах Общественного вещания.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

03.06.2024. Товарищеский матч

Германия. Нюрнберг. "Макс Морлок"

Германия 21:45 Украина