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Национальная сборная Украины

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Германия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Национальная сборная Украины

Германия - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.06.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Германия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: УАФ

Новина українською

Сегодня, 3 июня сборная Украины сыграет товарищеский матч с национальной командой Германии в рамках подготовки к Евро-2024. Игра пройдет на стадионе "Макс Морлок" в немецком Нюрнберге.

Для подопечных Сергея Реброва это будет первый из трех спаррингов перед чемпионатом Европы.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO. Также смотреть можно на региональных телеканалах Общественного вещания.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

03.06.2024. Товарищеский матч
Германия. Нюрнберг. "Макс Морлок"
Германия 21:45 Украина

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Трансляція матчу Німеччина - Україна
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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