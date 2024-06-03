Кварцяный: Украина и Германия не станут в подкатах убиваться

Один из самых авторитетных украинских тренеров Виталий Кварцяный рассказал, что с нетерпением ждет первый из запланированных товарищеских поединков сборной Украины - против команды Германии, который состоится уже сегодня, 3 июня (21:45).

"В этом матче буду болеть за Украину - это точно. Я не думаю, что будет 3:3. Думаю, тренерский штаб немцев захочет проверить в действии большинство игроков.

Не знаю, будут ли задействованы во встрече футболисты дортмундской "Боруссии", которые только сейчас вернулись из Лондона, где играли с "Реалом" в финале Лиги чемпионов. Скорее всего, Юлиан Нагельсманн даст им отдохнуть.

От матча в Нюрнберге ожидаю интересной игры, ведь каждому из футболистов обеих сборных нужно бороться за попадание в состав на Евро-2024. Если кто-то не добежит или не доиграет, то в него не попадет. Поэтому нужно играть в составе.

Думаю, игра будет достаточно серьезная. Процентов на 80. Все же, самосохранение какое-то у футболистов будет. Не станут они в подкатах убиваться, ведь так можно сломаться. Однако при этом будут пытаться показать, так сказать, скрытый максимализм. Что-то вроде "все, но не совсем", - считает Кварцяный.