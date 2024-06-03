Буряк: Мы уже играли с Германией 3:3, то почему сегодня так не сыграть?

Экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк поделился ожиданиями от товарищеского матча сине-желтых с Германией, который состоится сегодня в 21:45.

- Первый матч во главе сборной Украины Ребров провел год назад как раз против Германии. Та игра завершилась со счетом 3:3. Ждать ли нам такой голевой феерии сегодня?

- Лучше бы мы сначала играли с Польшей, а потом с Германией. Бундестим - это очень серьезная команда, которая тестирует футболистов и их готовность. Я с интересом буду смотреть эту игру. Посмотрим, в каком состоянии подойдут футболисты к игре после окончания сезона. Думаю, игра будет интересная.

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- Как вы думаете, состав, который Ребров выпустит на Германию, будет показательным для Евро?

- Нет. Сборные Украины и Германии будут играть не в оптимальных составах. В обеих командах есть футболисты, которые восстанавливаются после травм и болезней. Тем более, недавно был финал Лиги чемпионов, думаю, игроки "Реала" и "Боруссии" (Дортмунд) не доедут на этот матч.

- Какие ожидаете сюрпризы в составе сборной Украины?

- Состав против Германии будет экспериментальным, поэтому трудно что-то предсказать. Зинченко? Он - лидер сборной, но в последнее время выпал из основы "Арсенала", поэтому ему надо набирать. Но Ребров в нем заинтересован.

В составах своих клубов стабильно не играл не только Зинченко, но и Мудрик, Малиновский. Это ключевые игроки нашей сборной и их заменить очень сложно. Поэтому будем надеяться, что они подойдут к матчам Евро в оптимальной форме.

- Помогут ли еще сборной ветераны, Степаненко, Ярмоленко, Сидорчук, или Ребров их вызвал как "дедов" раздевалки?

- Я думаю, Ребров на них рассчитывает. Возможно, не на все 90 минут, но они могут помочь нашей команде. Это опытные, квалифицированные футболисты и они заслужили на свой шанс. Сплав опыта и молодости - это хорошо. Наши ветераны могут успокоить молодежь и помочь им перестроиться с чемпионата Украины на матчи высшего уровня.

- Заявка на Евро останется такой же или будут изменения?

- Я рад, что на Евро сделали расширенную заявку. Разумное решение. Это уберет конфликты в команде, когда тренеру приходится говорить: "Ты мне не нужен, собирайся и уезжай". Все футболисты будут под рукой.

Сикан и Ярмолюк не попали в основной список? Еще Попов не попал, который сейчас хорошо выглядит в "Динамо". Но я не хочу комментировать тренерские решения, потому что Ребров отвечает за результат, ему виднее.

Раньше у нас играли центральные защитники с ростом 160, а сейчас избыток очень хороших футболистов на этой позиции. Это плюс для тренера.

- Нынешняя сборная Германии сильно превосходит Украину или нет?

- Если говорить об индивидуальном мастерстве, то Германия выглядит чуточку лучше. Это серьезная команда, которая на Евро будет бороться за высокие места.

Но у нас тоже есть футболисты, которые играют в серьезных клубах и чемпионатах: Зинченко, Мудрик, Миколенко, Забарный, Малиновский, Довбик, Цыганков, Лунин.

- Ваш прогноз на матч Германия - Украина?

- Конечно, фаворит - Германия, но Украина сейчас может играть со всеми командами. Будет сложно и Германии, и нам. У нас хорошая молодежь, которая проявила себя в Европе. Мы уже играли с Германией 3:3, то почему сегодня так не сыграть? Но надо стремиться к победе, которая принесет положительные эмоции. Во время войны, когда вся страна будет болеть за нашу сборную, нам эта победа важнее.

Но у Германии стоят свои задачи. Они собрали суперкоманду, которая обыграла Францию и многие другие команды, их считают фаворитом, и немецкие болельщики не поймут, если они провалятся с Украиной.

- Вы играли против сборной Германии, которая была действующим чемпионом Европы, в 1997 году в отборе на Евро. И против той звездной команды Украина выглядела достойно, проиграв 0:2 и сыграв вничью 0:0. Как тогда удалось сдержать немцев, какие установки были на игру?

- Мне запомнились стыковые матчи на ЧМ-2002. В Киеве мы ничем не уступали Германии и сыграли вничью 1:1. Но в Дортмунде, к сожалению, проиграли - 1:4. Это был проблемный матч. Помню, Лобановский так кричал на одного футболиста, что аж страшно было, не буду называть его фамилию.

Правда, немцы схитрили в Дортмунде. Мы вышли на разминку в бутсах с шипами, вроде бы, поле хорошее, играть можно в шипах. Но когда мы уже шли на исполнение Гимна, то они включили полив и залили все поле. В итоге наши игроки были, как коровы на льду.

- Какая Германия сильнее - нынешняя или 1997 года?

- И тогда, и сейчас в Германии была хорошая команда. Это разные поколения, поэтому нельзя сравнивать. Сегодня в Германии много хорошей молодежи. Я так описываю их футбол - это как каток с горы едет, который очень сложно остановить. Сборной Германии я очень симпатизирую, мне нравится Бундеслига, которую я с удовольствием смотрю, - резюмировал Буряк.