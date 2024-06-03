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Юбилей. Сегодня отмечает День рождения Сергей Ребров
Выдающийся футболист и тренер
УАФ
Наставнику национальной сборной Украины Сергей Реброву исполнилось 50 лет. Именно 3 июня 1974 года в Донецкой области родился выдающийся футболист и тренер.
В роли игрока Ребров выступал за "Шахтер", "Динамо", "Тоттенхэм", "Фенербахче", "Вест Хэм", "Рубин" и "Ирпень Гореничи". В его активе девять побед в чемпионате Украины, семь титулов Кубка Украины, один – Суперкубка Украины и еще два – чемпиона России.
Как тренер Сергей Станиславович трижды стал чемпионом Венгрии с "Ференцварошем", дважды завоевал чемпионство Украины и Кубок Украины, а также однажды Суперкубок с киевским "Динамо". Кроме того, он выиграл чемпионат ОАЭ и Кубок лиги вместе с "Аль-Айном".
7 июня 2023 года Сергей Станиславович возглавил сборную Украины. Под его руководством сине-желтые вышли на Евро-2024.
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