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Юбилей. Сегодня отмечает День рождения Сергей Ребров

Национальная сборная Украины

Выдающийся футболист и тренер

Юбилей. Сегодня отмечает День рождения Сергей Ребров

УАФ

Новина українською

Наставнику национальной сборной Украины Сергей Реброву исполнилось 50 лет. Именно 3 июня 1974 года в Донецкой области родился выдающийся футболист и тренер.

В роли игрока Ребров выступал за "Шахтер", "Динамо", "Тоттенхэм", "Фенербахче", "Вест Хэм", "Рубин" и "Ирпень Гореничи". В его активе девять побед в чемпионате Украины, семь титулов Кубка Украины, один – Суперкубка Украины и еще два – чемпиона России.

Как тренер Сергей Станиславович трижды стал чемпионом Венгрии с "Ференцварошем", дважды завоевал чемпионство Украины и Кубок Украины, а также однажды Суперкубок с киевским "Динамо". Кроме того, он выиграл чемпионат ОАЭ и Кубок лиги вместе с "Аль-Айном".

7 июня 2023 года Сергей Станиславович возглавил сборную Украины. Под его руководством сине-желтые вышли на Евро-2024.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
03.06.2024 в 10:26
поздравляем--после 50 года летят словно птицы --собирай бабки на пенсию--проверено жизнью
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
03.06.2024 в 10:26
поздравляем--после 50 года летят словно птицы --собирай бабки на пенсию--проверено жизнью
Ответить
0
0

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