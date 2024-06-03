Ребров объявил заявку на товарищеский матч с Германией

Сегодня, 3 июня сборная Украины сыграет товарищеский матч с национальной командой Германии в рамках подготовки к Евро-2024. Игра пройдет на стадионе "Макс Морлок" в немецком Нюрнберге. Начало в 21:45.

Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров определился с заявкой на предстоящий спарринг.

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика"), Андрей Лунин ("Реал")

Защитники: Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко (все - "Шахтер"), Александр Сваток ("Днепр-1"), Илья Забарный ("Борнмут"), Александр Тымчик ("Динамо"), Максим Таловеров ("ЛАСК"), Богдан Михайличенко ("Полесье"),

Полузащитники: Сергей Сидорчук ("Вестерло"), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Александр Зубков ( все - "Шахтер"), Андрей Ярмоленко, Владимир Бражко, Николай Шапаренко (все - "Динамо), Руслан Малиновский ("Дженоа"), Михаил Мудрик ("Челси"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Александр Зинченко ("Арсенал"),

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия"), Артем Довбик ("Жирона"), Владислав Ванат ("Динамо").

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попал Виталий Миколенко - он продолжает восстанавливаться после травмы.

Также отметим, что в заявке присутствует Андрей Лунин, однако накануне Ребров сообщал, что победитель Лиги чемпионов присоединится к команде в Варшаве.